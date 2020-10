Uomini e Donne, Pamela Barretta svela su Instagram: “Sto male”

Pamela Barretta, controversa ex protagonista di Uomini e Donne Over, sta trascorrendo molto tempo in casa e ha deciso di confidarsi un po’ con i follower. La donna ha ammesso di non stare molto bene però ha tenuto a specificare che non ha contratto il coronavirus, anche per tranquillizzare i fan.

PAMELA BARRETTA SVELA DI NON STARE BENE – Pamela Barretta ha svelato su Instagram di non stare molto bene perché si è perforata un timpano. Ieri sera la donna ha detto di stare molto male e ha trascorso la notte sveglia a causa dei forti dolori alle orecchie. Preoccupata per la situazione, l’ex dama si è recata subito dal medico, il quale le ha diagnosticato una perforazione del timpano.

Al momento, Pamela Barretta sta assumendo diversi farmaci e avrà bisogno di un po’ di tempo e riposo prima di guarire del tutto. Stando alle conclusioni del medico, pare che il danno sia stato causato da lei stessa. Il dottore le ha detto che pulisce un po’ troppo le sue orecchie, utilizzando inoltre un metodo sbagliato. Questo, dunque, le ha causato dei forti danni ed entrambi i padiglioni auricolari.

PAMELA RISPONDE AD ALCUNE DOMANDE – Per passare un po’ il tempo, Pamela ha deciso di rispondere a qualche domanda dei follower. La donna ha parlato anche della sua situazione sentimentale e pare che dopo Enzo Capo, Pamela abbia deciso di rimanere single.

Alcuni fan le hanno chiesto come fosse possibile che una dama così bella come lei non riesca a trovare l’anima gemella e lei ha risposto di essere sfortunata in amore. Inoltre, la donna sembrerebbe essere molto esigente con il suo partner e questo potrebbe spaventarlo.