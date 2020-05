Uomini e Donne: Paola Frizziero aspetta un bambino

Paola Frizziero ha annunciato durante un’intervista di aspettare un bambino insieme a suo marito, Francesco. L’intervista è avvenuta tramite youtube ed è stata fatta per la San Mattia Onlus.

PAOLA FRIZZIERO: IL RACCONTO DEI MOMENTI DIFFICILI – Paola Frizziero ha raccontato di aver vissuto in passato dei momenti davvero difficili, a causa della perdita del padre per la SLA. “anni non facili”, è così che ha definito quei momenti, poi ha aggiunto: “In quel periodo seguivo i 10 comandamenti. Dentro di me, se da un lato mi ero raffreddata, dall’altro è come se avessi avuto la consapevolezza che con la sua morte tutto sarebbe cambiato, sapevo che mi avrebbe aiutato a prendere decisioni più serie”.

“A Gerusalemme ho approfondito la mia conoscenza con Francesco che non mi mollava mai, anche se gli. rispondevo male… Mi sono decisa a dargli una possibilità, ci siamo fidanzati e dopo 4 anni ci siamo sposati, sempre con fatica, perché io volevo sempre scappare”.

PAOLA FRIZZIERO: DOPO TANTO DOLORE ASPETTA UN BAMBINO – Dopo tutti i momenti difficili raccontati la giovane donna ha annunciato così di aspettare un bambino: “Adesso, da cinque mesi, aspettiamo un bambino, Gennaro Mattia”. Il bambino si chiamerà, dunque, Gennaro Mattia e i suoi genitori, Paola e Francesco con il quale si è sposata nel 2019, lo attendono con ansia.

PAOLA FRIZZIERO A UOMINI E DONNE – Ricorderete sicuramente Paola per il suo percorso a Uomini e Donne. Prima è stata la corteggiatrice di Salvatore Angelucci che la scelse. La loro relazione durò poco e Maria De Filippi la richiamò per partecipare come tronista. In quell’occasione scelse Marcello ma le disse di no. Oggi la giovane donna è lontana dal mondo dello spettacolo e si gode la sua nuova vita con la famiglia.