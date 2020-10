Uomini e Donne: Paola Frizziero incinta, è nato il bambino?

Qualche mese fa era giunta la notizia che Paola Frizziero aspettasse un bambino. Il suo primo figlio, Gennaro Maria, frutto dell’amore con suo marito Francesco. Ad Agosto la giovane donna era già all’ottavo mese di gravidanza e si è mostrata svariate volte felice insieme a sua sorella Aurora pubblicando alcune foto sul suo profilo social.

Il bambino è arrivato dopo più di un anno dal matrimonio che si è celebrato il 26 Aprile del 2019. Si è mostrata sin da subito pronta a diventare mamma insieme all’amore della sua vita, suo marito, che, ricordiamo, non ha conosciuto in tv tramite il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

LA STORIA D’AMORE CON FRANCESCO – La storia d’amore con quello che oggi è suo marito Francesco non è stata delle più semplici. I due, prima di arrivare al fatidico giorno, quello del matrimonio, hanno vissuto diversi momenti difficili, fino a quando la donna non si è resa conto di avere bisogno di stabilità.

La loro relazione non è stata subito immediata, l’ex volto di Uomini e Donne, ha ammesso più volte che per l’attuale marito è stata dura conquistarla. A causa delle sue paure, come ha più volte dichiarato Paola, tendeva a scappare e a cogliere ogni occasione per non cedere alle avance di Francesco. Ma tutto bene quel che finisce bene, probabilmente adesso la Frizziero ha partorito, anche se non ha ancora annunciato ufficialmente la cosa.

UOMINI E DONNE: PAOLA FRIZZIERO HA PARTORITO? – Proprio poca fa, Aurora Frizziero, sorella minore di Paola Frizziero ha postato sul suo profilo di Instagram un cuore blu. Sarà nato il nipotino tanto atteso? Nel caso in cui fosse nato aspettiamo solo di ricevere la notizia ufficialmente dalla stessa Paola.