Uomini e Donne, parla Matteo Ranieri: le sue parole su Sophie e sulla sua presunta love-story

Nelle ultime settimane il gossip si è infiammato per l’inaspettata vicinanza tra un volto noto di Uomini e Donne e Fabrizio Corona. Si tratta di Sophie Codegoni, la giovane ex tronista, per nulla estranea al mondo del gossip.

A parlare, però, è stato anche Matteo Ranieri, ex corteggiatore e scelta della Codegoni. Negli ultimi tempi, infatti, è stato più volte tirato in mezzo, costringendolo, quindi, a dire la sua.

LE PAROLE DI MATTEO – La storia tra Sophie e Ranieri aveva appassionato così tanto il pubblico di UeD, da deluderlo una volta lontano dalle telecamere. La love-story tra i due ex protagonisti è infatti durata poco, spezzando il cuore dei fan.

Una volta ufficializzata la fine della loro storia, in molti si sono schierati dalla parte di Matteo. Sophie è infatti stata accusata di aver sfruttato il tutto solo per visibilità, non tenendo veramente al ragazzo.

A pochi mesi dalla fine della sua avventura a Uomini e Donne, Matteo è tornato a parlare. L’ex corteggiatore si è infatti espresso sull’ultimo rumors che vedrebbe la Codegoni legata sentimentalmente a Corona. Riguardo questo gossip, che l’ha spesso visto indirettamente protagonista.

A UeD magazine ha ammesso di star attraversando un periodo sereno, se non fosse per: “Le notizie che nelle ultime settimane mi ha visto indirettamente protagonista. In tanti mi scrivono per via delle voci che circolano in merito a Sophie e alla sua situazione sentimentale, ricordandomi la brutta chiusura che c’è stata tra di noi”.

Ad illuminare ancora di più le giornate del ragazzo è Tyler, un american terrier. Parlando del suo cane, Matteo non può non sottolineare l’amore, la spensieratezza e la felicità che riesce a regalargli. Proprio per questo ha deciso di appendere le loro iniziali sul famosissimo Camogli, il ponte degli innamorati:

“Quando ho visto quella rete a Camogli ho pensato subito di scrivere i nostri nomi. Non avevo mai appeso nessun cuore lì, nonostante sia un posto che mi piace tantissimo. Ci avrei voluto portare Sophie ma poi le cose sono andate diversamente”.