Negli ultimi giorni a far scoppiare il caos tra i fan di Uomini e Donne è stata una particolare indiscrezione lanciata sui social da Deianira Marzano. Senza fare nomi, l’esperta di gossip ha rivelato un insolito episodio che avrebbe portato alla rottura una nota coppia di UeD. Cosa è successo?

“Evacuava con la porta aperta” – In attesa del ritorno in onda di Uomini e Donne, a finire al centro dell’attenzione è una coppia nata durante l’ultima edizione. Stando a quanto rivelato dalla Marzano, la rottura tra due ex protagonisti, avvenuta dopo poco tempo dalla fine del programma, sarebbe stata causata da un insolito motivo.

Attraverso una sua IG Story, Deianira ha voluto riportare la versione fornita da una dei due protagonisti di questo particolare rumor:

“La situazione è questa storia vera al 100% raccontata dalla protagonista. Una coppia di U&D è durata due giorni perché a detta di lei, costui nella camera di hotel ha fatto la C*CC* e RUMORI vari mentre EVACUAVA, con la porta APERTA, a parte che lei ha perfettamente ragione perché sono cose che io non tollero neanche quando le coppie stanno insieme da 10 anni figurati due giorni. Mi sono molto ricreduta su di lei”.

Di chi si tratterà? L’esperta di gossip non ha voluto svelare l’identità dei due ex concorrenti, dando un solo indizio: hanno partecipato all’ultima edizione del dating-show. Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.