Uomini e Donne, paura per Eleonora Rocchini: “Sono stata pedinata”

Eleonora Rocchini l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, quando decise di corteggiare Oscar Branzani. La ragazza, oggi influencer e proprietaria di un brand, fu la scelta del tronista ma dopo alcuni anni la coppia è scoppiata. Attualmente, l’influencer è fidanzata con l’ex della sorella di Oscar, Nunzio Moccia.

SPAVENTO PER ELEONORA ROCCHINI – Alcune dichiarazioni della ragazza stanno facendo il giro del web a causa di un episodio molto grave che le è capitato. In queste ore, infatti, Eleonora è stata pedinata prima da un uomo, poi da due uomini mentre faceva la spesa di sera. L’influencer si è posi sfogata sui social poiché tutto è finito bene.

Rocchini ha spiegato ai suoi follower che si è ritrovata a fare la spesa di sera ed era da sola. Ha notato, in particolar modo, un uomo che la seguiva e si affiancava rivolgendole delle domande e diventando anche molto insistente. A quale punto la ragazza, intimorita e insospettita, ha deciso di sedersi su di una panchina fuori dal supermercato ed evitare di raggiungere la macchina nel parcheggio sotterraneo.

L’uomo l’ha seguita fuori ma questa volta era in compagnia di qualcun altro. L’ex corteggiatrice, a quel punto, si è spazientita e ha inveito contro i due chiedendo di essere lasciata in pace. I due, però, non hanno mollato la presa così dopo circa 20 minuti Eleonora si è avvicinata ad un poliziotto chiedendogli di essere scortata fino alla macchina e spiegando l’accaduto. La ragazza ha consigliato alle sue follower di mostrarsi sempre sicure e mai come vittime.

“Ieri sono stata seguita, anzi direi pedinata da un signore ma nemmeno tanto poiché secondo me aveva 35/38 anni. Sono stata ripetutamente affiancata con un approccio all’inizio gentile, anche se da parte mia un po’ inaspettato. Una persona che si avvicina e ti chiede come stai, rimani un po’ spiazzata. La prima cosa che ti viene da dire è che va tutto bene e poi continui a fare la spesa. Alla terza volta che mi si affiancava con la scusa di darmi una mano, mi sono iniziata a spazientire” ha spiegato la ragazza su Instagram.