Uomini e Donne, paura per Natalia Paragoni sottoposta a visita medica

Natalia Paragoni è una grande protagonista dei social, con quasi un milione di follower su Instagram. La ragazza l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, quando decise di corteggiare Ivan Gonzalez e successivamente lasciare il suo trono per dedicarsi ad Andrea Zelletta. Mai scelta fu più giusta perché ad oggi i due si amano follemente.

L’ex corteggiatrice Natalia l’abbiamo imparata a conoscere meglio durante questa edizione del Grande Fratello Vip. Zelletta, infatti, è arrivato in finale classificandosi quinto, un risultato che mai si sarebbe aspettato. Iconica la frase: “Prima di essere Natalia Paragoni, sono la fidanzata di Andrea Zelletta”. Una citazione che ha fatto molto divertire il web. Tuttavia, in queste ultime ore, Natalia Paragoni ha spaventato i suoi follower, vediamo cosa è successo.

NATALIA SOTTOPOSTA A VISITA MEDICA – In queste ultime ore, la Paragoni ha fatto un po’ spaventare i suoi fan. La ragazza ha avuto parecchi problemi di salute che l’hanno costretta a tornare al suo paese d’origine per sottoporsi a una visita medica. Naty, coma la chiamano in molti, si è sottoposta a una visita ginecologica e ad un’ecografia dal suo medico di fiducia.

Una volta rientrata a Milano, la ragazza si è mostrata più tranquilla e rilassata. Fortunatamente non è successo nulla di grave, solo un problema facilmente risolvibile per lei. I follower, però, si sono parecchio spaventati e hanno fatto parecchie domande alla fidanzata di Andrea Zelletta.

NATALIA PARAGONI E IL NUOVO LIBRO – In ogni caso, problemi di salute a parte, la ragazza sta vivendo un periodo molto sereno grazie anche al nuovo libro pubblicato: “La vita secondo Naty”. Questo progetto è molto importante per lei ma come al solito non sono mancate le polemiche a riguardo.