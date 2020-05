Uomini e Donne, paura per Sara Affi Fella: “Tutto il giorno al letto”

Ne è passato di tempo da quando Sara Affi Fella si rese nota per lo scandalo a Uomini e Donne. Oggi l’ex tronista napoletana è felice e serena assieme al suo compagno, il calciatore Francesco Fedato, e in dolce attesa. Tuttavia, nelle ultime ore, la Affi Fella non si è sentita molto bene e ha deciso di comunicarlo ai suoi follower.

SARA AFFI FELLA COSTRETTA AL RIPOSO – In queste ore, l’ex tronista e ora influencer, è stata costretta a riposare tutto il giorno a causa di un malore. Fortunatamente nulla di grave, ma la ragazza si è presa un bello spavento, soprattutto perché nel pieno della gravidanza. La Affi Fella, dopo il momento di paura, ha deciso di condividere uno scatto su Instagram, di poche parole, ma che spiegasse al meglio la situazione. Tuttavia, non è voluta scendere nei particolari.

LA STORIA CON FRANCESCO FEDATO – Oggi Sara Affi Fella è felice assieme al suo compagno, il calciatore Francesco Fedato, attaccante del Gozzano in provincia di Novara. I due sono molto innamorati, infatti, dopo lo spavento iniziale, l’ex tronista è corsa tra le braccia del suo fidanzato per essere coccolata un po’.

Dopo aver rassicurato i follower, la Affi Fella ha pubblicato il dolce pensiero che le è stato regalato dal suo fidanzato in occasione della festa della mamma: un mazzo di fiori. I due hanno scoperto la gravidanza in maniera del tutto spontanea, non avevano in programma un figlio nonostante il forte sentimento che li lega e la precoce convivenza. Tuttavia, hanno subito gioito per la bella notizia.

LA AFFI FELLA E UOMINI E DONNE – Sembrerebbe che ormai Sara Affi Fella abbia definitivamente chiuso con il mondo della tv, in particolar modo con Uomini e Donne. La ragazza è stata lanciata nel mondo dello spettacolo grazie a Temptation Island, programma dei sentimenti, che l’ha vista protagonista assieme al fidanzato dell’epoca, Nicola Panico. Il resto delle avventure dell’influencer ormai sono note a tutti gli amanti del gossip.