Uomini e Donne, pesanti accuse di un Cavaliere: “Mi ha minacciato!”

Durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne, tra alcuni protagonisti del Trono Over sono volate pesanti accuse. Alessandro Vicinanza, ex frequentazione di Ida Platano, ha rivelato che dietro le quinte un altro Cavaliere lo ha minacciato.

“Mi ha minacciato” – Seduto al centro dello studio, Alessandro ha voluto fare una spiazzante confessione a Maria De Filippi. L’uomo si è scagliato contro Biagio Di Maro, accusandolo di averlo minacciato “Con Armando discuto, ma finisce tutto subito. Tu, Biagio, invece sei un uomo di bassa lega”,ha dichiarato Vicinanza.

Nonostante le repliche di Biagio, il Cavaliere ha continuato con la sua rivelazione. Alessandro, infatti, ha deciso di raccontare nel dettaglio quanto avvenuto dopo una registrazione:

“Devo fare una precisazione…La scorsa registrazione me ne sono andato via amareggiato perchè Biagio mi ha minacciato asserendo che me le avrebbe suonate…”.

Accuse forti che hanno fatto scoppiare il caos in studio. Ad intervenire è stata proprio la padrona di casa, decidendo di fare cambiare posto ai due Cavalieri così da non rischiare di peggiorare la situazione.

Nonostante la rivelazione di Alessandro lasci senza parole, non è la prima volta che accade ciò. Già in passato, infatti, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne hanno denunciato comportamenti abbastanza discutibili.