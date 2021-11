Uomini e Donne, pesanti accuse di Veronica Burchielli su Alessandro Zarino?

Nelle ultime ore un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Veronica Burchielli, sta facendo discutere e non poco. Stando a quanto scritto sui social, l’ex volto di UeD avrebbe mosso delle pesanti accuse nei confronti del suo ex, anche lui protagonista del dating show.

VOLANO PESANTI ACCUSE – I fan del programma si sono molto appassionati alla storia tra Veronica e Alessandro Zarino. La loro avventura è stata costellata di alti e bassi, ma, nonostante tutto, i due decisero di uscire insieme dal programma. La loro love-story, però, durò solo qualche mese.

A distanza di tempo dal suo percorso a UeD, la Burchielli è tornata al centro dell’attenzione social. La ragazza, tramite il box domande nelle IG Stories, ha dato la possibilità ai suoi follower di porle qualche domanda.

Tra i quesiti dei fan, c’è stato chi le ha chiesto se l’aumento di peso è dovuto al fatto di aver sofferto di anoressia. A questa domanda, la risposta di Veronica ha lasciato senza parole:

“Se l’aumento di peso è dipeso dal fatto che ho sofferto di anoressia? Quando ero sotto peso una persona che mi piaceva da matti, mi aveva detto che non gli piacevo fisicamente, non lo attraevo e non provava niente. Mi toccava e diceva “bleh”. E poi mi ha lasciata dicendomi che io non ero niente se non grazie a lui”. Poi ha aggiunto: “Fate due calcoli con le tempistiche. A buon intenditor poche parole”.

Sebbene non abbia voluto dire il nome del ragazzo di cui ha parlato, a ipotizzare chi possa essere è Deianira Marzano. L’esperta di gossip, facendo qualche calcolo, ha ipotizzato che si tratti di un’accusa rivolta a Zarino. Sarà realmente così?