Uomini e Donne, piccoli problemi di salute per Teresa Langella dopo il vaccino

Teresa Langella, ex tronista e fidanzata di Andrea Dal Corso, ha svelato sui social di essersi sottoposta alla terza dose del vaccino anti-Covid. Tuttavia, la ragazza ha avuto qualche effetto collaterale nelle ore successive, così ha pensato di farsi visitare dal suo medico. Vediamo cosa è successo.

Piccolo problema di salute

La giovane, essendo molto ansiosa e sempre in allerta sulla sua salute, ha deciso di sottoporsi a delle visite mediche per capire meglio cosa può essere accaduto dopo la somministrazione del vaccino. Nulla di grave, ci teniamo a specificarlo, ma comunque non da sottovalutare. Visitarsi da uno specialista è sempre una buona idea!

L’ex tronista, a seguito della vaccinazione, non ha avuto febbre o dolori muscolari, ovvero i classici sintomi del vaccino, ma le si sono ingrossati i linfonodi ascellari. Questo effetto collaterale in realtà è abbastanza comune, soprattutto se dopo la vaccinazione il paziente mostra un rigonfiamento della zona dove è stato inoculato. Nulla di grave ma Teresa ha preferito farsi visitare per tranquillità.

Da sempre la giovane è molto attenta alla sua salute, soprattutto per aver sofferto di attacchi di panico e ansia. Qualche tempo fa, inoltre, l’ex tronista fu costretta ad affrontare anche le molestie di un chirurgo al quale si era rivolta per un intervento di mastoplastica additiva. Un periodo molto duro per Teresa, la quale ha denunciato l’accaduto.

Come procede la sua storia con Andrea?

Nonostante i piccoli problemi di salute, la sua storia d’amore con Andrea Dal Corso procede a gonfie vele. I due sono sempre più innamorati tanto da pensare a nozze e figli. Inoltre, la coppia da tempo si è data alla professione di travel blogger oltre all’imprenditoria, motivo per il quale sono spesso in viaggio.