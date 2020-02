Uomini e Donne: Pietro Tartaglione attacca Achille Lauro

Conclusosi il festival di Sanremo, Pietro Tartaglione, futuro marito di Rosa Perrotta, ex tronista, non ha rinunciato a dire la propria su uno dei cantanti in gara.

PIETRO TARTAGLIONE ATTACCA ACHILLE LAURO – Pare che Pietro Tartaglione ci sia andato giù pesante con Achille Lauro. Il cantante, infatti, non ha fatto altro che far parlare di sè in questa edizione di Sanremo 2020. Ecco quanto ha dichiarato sul suo profilo Instagram: “oggi navigando su Instagram mi sono più volte imbattuto in articoli ove si discuteva dell’outfit del cantante Achille Lauro e ho letto pareri discordanti di molti volti noti. Io non voglio in alcun modo giudicare un outfit piuttosto che una prova canora perché non ne avrei, e non ne ho, competenza alcuna. Voglio piuttosto condividere con voi il servizio di Striscia la Notizia in cui altrettanto casualmente mi sono imbattuto e che mi ha lasciato davvero SENZA PAROLE.”

LE PAROLE DI PIETRO TARTAGLIONE –” Se questo deve essere l’esempio per i giovani, spero non sia mai quello di mio figlio. Buon Sanremo e vinca il migliore. “