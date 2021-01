Uomini e Donne: Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta hanno superato la crisi?

Da diverso tempo si parlava di una presunta crisi tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due si sono conosciuti proprio nel celebre programma, si sono sposati da poco e hanno avuto anche un bambino di nome Domenico, detto Dodo.

Le cose tra i due ultimamente non sembravano andare per il verso giusto. Infatti non stavano più postando foto o video che li ritraevano insieme. Pietro ha preferito non dire nulla al riguardo, mentre Rosa Perrotta ha scelto di parlare con i suoi fan della situazione difficoltosa che stava vivendo, pur non raccontando ogni dettaglio.

ROSA E PIETRO: CRISI SUPERATA? TUTTI GLI INDIZI POSSIBILI – Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione potrebbero aver superato la crisi. Inoltre ci sono stati diversi indizi notati dai fan che lasciano pensare in modo positivo. Innanzitutto lei ha postato una Instagram Stories nella quale si vede la tavola apparecchiata con un vaso di fiori. Pietro ha poi postato una foto della sua giacca dal cui taschino sembra fuoriuscire proprio uno di quei fiori. Questi due indizi lasciano pensare che forse hanno trascorso Capodanno insieme.

Inoltre Rosa, sempre sul suo profilo di Instagram, ha pubblicato un video che ha lasciato molto pensare i fan. Ha prima inquadrato la sua risposta ad un’intervista rilasciata a Vero Tv durante il suo percorso sul trono a Uomini e Donne. Al giornalista la giovane donna aveva infatti dichiarato: ”Spero di innamorarmi presto e un domani di riuscire a formare una bella famiglia”.

Ha poi inquadrato una foto che la ritrae insieme alla sua famiglia, Pietro e Dodo, mostrando che alla fine il suo sogno è diventato realtà. Anche Pietro, poche ore fa, ha pubblicato un video nel quale si vedono alcuni momenti passati insieme alla sua famiglia. Insomma tutti questi indizi potrebbero far pensare che tra i due le cose stiano andando meglio? E voi cosa ne pensate? Per vedere le storie di Rosa e Pietro clicca qui.