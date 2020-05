Uomini e Donne, polemica Beatrice Valli: “L’epidurale? Lo trovo assurdo”

Beatrice Valli ha partorito da 24 ore e ha già scatenato alcune polemiche sui social a causa di alcune dichiarazioni. Ai follower non sono affatto piaciute le frasi che la ragazza ha detto su un argomento particolare come l’epidurale, andiamo per gradi.

IL PARTO E LA PICCOLA AZZURRA – In queste ore, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno pubblicato sui social alcuni scatti della piccola Azzurra. Il papà, in particolar modo, ha rivolto alla bambina delle dolci dichiarazioni come “Sei la speranza e la luce in questo periodo un po’ buio”. La piccola è stata letteralmente sommersa di complimenti e felicitazioni da parte di amici, parenti e soprattutto fan della coppia.

BEATRICE VALLI E LA POLEMICA SULL’EPIDURALE – L’ex protagonista di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande dei follower ma alcune dichiarazioni hanno scatenato le polemiche, soprattutto su Twitter, dove la neo mamma è stata duramente attaccata. Il post in questione è questo riportato qui sotto:

La ragazza ha racchiuso le domande più frequenti da quando ha partorito come somiglianze con il papà, occhi azzurri e il peso. I fan, tuttavia, hanno notato ben due cose: in primo luogo, l’errore di scrivere 3500 kg, forse un po’ troppi per una bimba appena nata. In secondo luogo, la dichiarazione sull’epidurale che ha creato diverse polemiche.

LA POLEMICA SU TWITTER – “Mai fatto epidurale nella mia vita per nessuno dei 3 parti. Tanto bisogna soffrire qualche ora, non capisco perché farsi infilare un ago e qualcosa nel corpo giusto per sentire un pochino meno male. Lo trovo assurdo” ha scritto sul post Beatrice Valli. Sul web si è accesa una dura polemica nei confronti di queste dichiarazioni, soprattutto da parte di chi l’epidurale l’ha provato.

Sono tanti i commenti sui social network, soprattutto su Twitter, dove l’influencer è stata pesantemente attaccata. Questi sono solo alcuni dei tweet presenti. E ancora “Bea Valli laureata in ostetricia presso the university of life con sede in Instagram, confermate?”; “Fare o meno l’epidurale è una scelta. Non vi rende meno madri farlo come non vi rende eroine non farlo. Non facciamo diventare il parto l’ennesima discriminante tra madri di serie a e serie b perché sarebbe solo squallido e inutile”. E voi da che parte state?