Uomini e Donne, polemica per Giulia De Lellis: accusata sui social per aver copiato gli outfit del Festival di Venezia

Ogni giorno il popolo del web si sveglia e sa che dovrà fare polemica entro la fine della giornata. In queste ore è toccato di nuovo a Giulia De Lellis, ex Uomini e Donne e influencer da 5 milioni di follower su Instagram, invitata per la terza volta consecutiva alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. La ragazza è già la seconda volta che fa parlare di sé in questa 77esima edizione, vediamo nel dettaglio.

GIULIA LANCIA UN MESSAGGIO DI SKIN POSITIVE MA VIENE CRITICATA – La De Lellis, il primo giorno di red carpet, oltre a sfoggiare un magnifico abito in tulle color glicine, ha deciso di optare per poco trucco e lasciare in vista l’acne di cui soffre da sempre. L’obiettivo era quello di lanciare un messaggio di body positivity o skin positive, ma in realtà è stata sommersa dalle critiche.

In molti l’hanno reputata una strategia di marketing, un modo di far parlare di sé ed è stata accusata di essere ipocrita dal momento in cui in passato dichiarò di non gradire le persone grasse poiché “non belle da vedere”. Il web, quest’anno, non è stato clemente con lei nemmeno per gli outfit, accusata di averli copiati. PER VEDERE LA FOTO CLICCATE QUI.

GIULIA CRITICATA PER GLI ABITI INDOSSATI AL FESTIVAL DI VENEZIA – L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora influencer, è stata criticata particolarmente per gli abiti sfoggiati durante il Festival di Venezia. Come vi abbiamo anticipato, la De Lellis è stata accusata di aver copiato abiti di anni precedenti di alcune celebrità, tuttavia, qualche fan ha preso le sue difese. “E allora? Chi lo vieta? Penso che stiano meglio indossati da lei” scrive un utente su Instagram. “A parte che le stanno bene e poi sono gli stilisti a scegliere cosa promuovere… Lei viene pagata per indossare, forse non è chiaro” commenta un altro utente sul social.

Come se non bastasse, alcuni non hanno gradito gli outfit sfoggiati e i commenti sono stati tutt’altro che positivi. Platinette, ad esempio, l’ha definita una “meringa”, ma questo è solo uno dei tanti in giro sul web. Insomma, quest’anno Giulia De Lellis non è stata impeccabile, in ogni caso ha trovato un modo per far parlare di sé.