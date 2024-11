Uomini e Donne: polemiche sulla sfilata di Morena Farfante, giudicata “troppo provocante”

Nella puntata di Uomini e Donne, il parterre femminile si è cimentato in una sfilata dal tema audace: “La sensualità è il mio superpotere.” La prima a esibirsi è stata Morena Farfante, che ha scelto un body in pizzo nero abbinato a una camicia bianca lasciata aperta. Con fare provocante, ha sfilato davanti agli uomini, chiamati a valutare la performance, accompagnata dalla musica e circondata da un’insolita scenografia: un asse da stiro.

Le critiche

La scelta di Morena ha attirato una buona dose di apprezzamenti tra i presenti, ma anche critiche, soprattutto da parte degli opinionisti. Tina Cipollari ha commentato duramente, domandando ironicamente se davvero le donne si riconoscessero in un’immagine così e accusando Morena di volgarità, più che di sensualità.

Anche Diego Tavani ha espresso un giudizio simile, affermando che c’è un limite tra sensualità e volgarità, aggiungendo però che questo non implica che Morena sia volgare come persona.

Morena ha reagito, ribattendo soprattutto a Diego e sottolineando che anche a casa, una donna può essere desiderabile in contesti semplici come stirare, e che l’intimo può aggiungere un tocco di femminilità. Tuttavia, il pubblico sembra ricordare le sue passate dichiarazioni, quando aveva criticato Mario Cusitore per aver menzionato un incontro intimo, preoccupata del giudizio dei genitori che la seguono in TV.

Tra le opinioni critiche spicca anche quella di Luisa Anna Monti, ex dama di Uomini e Donne e oggi felicemente sposata con Salvio Calabrietta. Commentando la sfilata, ha scritto: “La classe non esiste più! Volgare è poco. Cara Morena, mio marito mi desidera anche col mollettone!”.