Uomini e Donne, presentata la nuova tronista: non sfugge la frecciatina a un ex volto del programma

Sull’account di Instagram, Uomini e Donne ha deciso di fare un inaspettato regalo ai fan. A sorpresa, infatti, è stata presentata la nuova tronista: Samantha Curcio.

Nel video presentazione in cui i follower hanno avuto un assaggio della nuova tronista, non è affatto sfuggito un dettaglio. La 30enne ha infatti lanciato una frecciatina ad un ex volto noto del dating show, Angela Nasti.

LA FRECCIATINA ALLA NASTI – Nel video di presentazione condiviso su Instagram, i fan di UeD hanno avuto modo di conoscere la nuova tronista. Dal carattere esuberante e autoironico, Samanta sembra aver già conquistato i suoi fan.

Di lei, la ragazza ha raccontato: “Io mi sento molto curvy, ma ne sono orgogliosa. Devo essere onesta, non ho la fisicità televisiva. Se accendi la tv vedi Belen […] Cresco in una normalissima famiglia del sud, fatta di alti e bassi, di principi, severità ma anche di pastasciutta! Un po’ tanta pastasciutta…”.

A stupire i fan è stata la schiettezza disarmante della ragazza. Samantha ha infatti ammesso che in passato, iscritta dalle sue amiche, aveva sostenuto i provini per Uomini e Donne. Al suo posto, però, era stata presa Angela Nasti: “Gli autori mi fanno fare un video e mi dicono che sono interessati a me perché sono una ragazza con le palle, che lavora e che si è fatta da sola. Poi non mi prendono, accendo la tv e vedo come tronista Angela Nasti. Oggettivamente è una freg*a epica, ma le sue esterne erano ‘Dimmi quanto sono bella, lo so che mi vuoi”.

Il suo temperamento deciso traspare anche dal suo racconto con il peso, un rapporto turbolento con il proprio corpo: “A quindici anni il peso da portarsi dietro era di novanta chili che camuffavo con grande furbizia indossando pantaloni di due taglie più grandi”. Ora Samantha ringrazia questi chili, grazie ad essi ammette di aver sviluppato carisma e una spiccata simpatia.