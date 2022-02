Uomini e Donne, presto un nuovo tronista? Circolano i primi nomi

Data la svolta presa dal suo percorso a Uomini e Donne, il trono di Matteo Ranieri dovrebbe concludersi a breve. Nonostante l’affetto dei fan e della redazione stessa, il tronista è rimasto con una sola corteggiatrice ed è per questo che sono iniziati a circolare nuovi rumors.

Dalle ultime anticipazioni riguardanti le prossime puntate del dating-show, c’è chi ha rivelato che la scelta di Ranieri è imminente. Nella stessa registrazione, stando a questi rumors, potrebbe avvenire anche la presentazione di un nuovo tronista. Chi potrebbe essere?

NUOVO TRONISTA? – Tra i tanti ragazzi che hanno preso parte al Trono Classico, Matteo è certamente uno che è entrato subito nel cuore del pubblico. Dopo la fine della sua breve storia con Sophie Codegoni, ex tronista, in molti hanno chiesto a gran voce che al ragazzo gli fosse dato il trono.

Nonostante tutto, però, sembra che anche questa esperienza si concluderà a breve. Dopo l’abbandono di due sue corteggiatrici, a Matteo è rimasta solo una, Federica Aversano. Nonostante la proposta di Maria De Filippi di ripartire da zero, quindi di far scendere nuove corteggiatrici, Matteo si è mostrato abbastanza dubbioso.

Nell’attesa che il tronista prenda una decisione definitiva, sembra che il programma si sia già messo in moto per cercare nuovi tronisti. Sui social, riguardo i nomi dei possibili tronisti, c’è molta insistenza su Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Andrea Nicole, e su Nicola Pisu, ex gieffino. Non c’è ancora nulla di certo, non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.