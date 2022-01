Uomini e Donne, primo figlio in arrivo per Fabio Colloricchio? La segnalazione

Fabio Colloricchio, ex tronista ed ex fidanzato di Nicole Mazzocato, potrebbe essere in attesa del suo primo figlio, stando a quanto riportato dai media locali spagnoli. La sua storia con Violeta Mangrinyan prosegue infatti a gonfie vele e i due sembrerebbero essere molto innamorati.

La segnalazione

La notizia è trapelata su Telecinco, nel programma Socialité. A quanto pare la bella Violeta sarebbe già al primo mese di gravidanza, quindi decisamente troppo presto per parlarne e annunciarlo sui social. Generalmente, infatti, si attende la fine del primo trimestre poiché i mesi più complicati per la gravidanza.

Gli esperti di gossip spagnoli, però, non hanno alcun dubbio: dopo due anni di relazione, i due starebbero pensando di allargare la famiglia. Tuttavia, per avere la conferma ufficiale dovremo attendere ancora un po’, fino a quando la coppia non deciderà di annunciare la notizia sui rispettivi profili Instagram.

Chi sono e come si sono conosciuti

Fabio Colloricchio è abbastanza noto in Italia per aver partecipato al dating show, Uomini e Donne. Il tronista infatti ebbe una lunga relazione con la sua scelta, Nicole Mazzocato. Tuttavia, la loro storia finì in modo burrascoso (con tanto di Tribunale) e attualmente i due non hanno più contatti. Il ragazzo, poi, ha partecipato a Supervivientes, l’equivalente del nostro programma L’Isola dei Famosi.

Violeta Mangrinyan, invece, è un’ex corteggiatrice e tronista spagnola che ha raggiunto la popolarità proprio con il programma Uomini e Donne in versione spagnola. Tuttavia, la ragazza abbandonò il trono poiché intraprese una relazione lontana dalle telecamere con Julen de la Guerra. Successivamente, partecipò a Supervivientes dove conobbe Fabio Colloricchio e con il quale intraprese la lunga relazione che vediamo ancora oggi.