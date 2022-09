Uomini e Donne, problemi di salute per Giulio Raselli: “Siate prudenti”

Sono giorni impegnativi all’insegna della preoccupazione quelli vissuti da Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo ha raccontato sui social le sensazioni che sta vivendo a causa di alcuni problemi di salute, amplificati soprattutto dall’ipocondria. Vediamo cosa è successo e come sta.

Problemi di salute per Giulio Raselli

L’influencer e imprenditore ha raccontato su Instagram di essersi sottoposto ad alcuni esami per cercare di comprendere precisamente il problema che lo affligge. Nelle scorse ore, infatti, Giulio ha spiegato di avere un po’ di ansia per gli esami fatti al pube poiché temeva di avere qualcosa di molto grave.

Il giovane ha poi spiegato di aver dormito poco e male a causa della preoccupazione dovuta al risultato delle analisi fatte in una struttura medica ieri mattina alle 11:30. Quello che è emerso dalle analisi fortunatamente non è nulla di grave:

“Esame fatto. Ho una piccola ernia con linfonodi, zona inguinale, leggermente ingrossati. Da tenere sotto controllo ogni sei mesi. Siate prudenti e appena avete qualche dubbio fatevi degli esami, spesso ci salvano la vita. Avete mai avuto linfonodi ingrossati? Vi sono peggiorati nel tempo?”.

Non è la prima volta che l’ex tronista parla della sua salute su Instagram. Anche l’anno scorso, Giulio rivelò ai suoi follower di aver avuto problemi al cuore, non gravi per sua fortuna ma che comunque l’hanno spaventato. Infatti, Raselli ha mandato un messaggio importante ai follower: quello di non sottovalutare la salute e di farsi sempre controllare.