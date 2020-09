Poco meno di un mese fa è tornato sulle reti Mediaset il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Come ormai i telespettatori avranno notato, il format è totalmente cambiato e adesso vede i protagonisti del trono over e classico insieme nello studio, nel rispetto delle norme anti-Covid. Una mossa strategica quella della redazione, soprattutto per far rialzare gli ascolti del trono classico, drasticamente scesi.

Questo nuovo format sta innescando tante dinamiche e diversi colpi di scena poiché alcuni cavalieri stanno notando le corteggiatrici dei tronisti, come ci sono gli stessi tronisti interessati alle dame del parterre. Insomma, ormai l’età sembrerebbe non essere più un ostacolo. Tuttavia, il rapporto tra due protagonisti del trono over sta passando in sordina.

ARMANDO INCARNATO E ROBERTA DI PADUA BECCATI INSIEME – Armando Incarnato e Roberta Di Padua hanno spesso dato spettacolo nello studio a causa di alcune divergenze passate non risolte. I due, infatti, hanno avuto una breve frequentazione che ha scaturito molto rancore e questo li ha portati spesso a scontrarsi.

Tuttavia, nonostante questo odi et amo, pare che Armando Incarnato e Roberta Di Padua siano stati beccati assieme quest’estate. Come riporta il blog Very Inutil People, lo scorso 21 agosto i due sono stati fotografati insieme a Sorrento. Armando e Roberta si sono concessi qualche giorno di relax, tra mare e tanto divertimento, dando il via ad una serie di segnalazioni.

Gli utenti sul web hanno iniziato a credere che tra i due si fosse riaccesa la passione, ma nello studio di Uomini e Donne tutto tace. Nelle nuove registrazioni, Armando Incarnato e Roberta Di Padua non si rivolgono nemmeno la parola e sembrerebbero essere molto “lontani”. Come mai la redazione non ha reso nota questa notizia? Vedremo se in futuro si farà chiarezza sulla questione.