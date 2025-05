Uomini e Donne, puntata difficile per una Dama: Sabrina Zago in una valle di lacrime

L’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda martedì 13 maggio, si è rivelata difficile per una Dama del Trono Over. Si tratta di Sabrina Zago, che non è riuscita a trattenere le lacrime nel vedere cosa è accaduto nello studio.

PUNTATA DIFFICILE PER LA DAMA – Dopo la continuazione del confronto tra Gianmarco Sterni e Nadia Di Diodato, la puntata di UeD si sposta sul Trono Over dove sbocciano non poche coppie. Nonostante tutto l’amore nell’aria, non mancano i dispiaceri per una delle protagoniste di quest’ultima edizione del dating show di Maria De Filippi.

Dopo lo scontro avvenuto la settimana prima, tra Giuseppe e Rosanna è tornato il sereno. Il Cavaliere ha deciso di voler fare un passo avanti, proponendo alla donna, con tanto di mazzo di fiori al centro dello studio, di continuare la loro storia lontano dalle telecamere. Mentre la coppia si concede un ballo, Sabrina scoppia in lacrime.

Questo per la Zago, però, non sarà l’unico dispiacere. Trovatosi davanti a Gloria Nicoletti, Guido le confessa il suo amore per lei, ammettendo di voler avere l’esclusiva. Nonostante lo conosca poco, la Dama accetta l’esclusiva, chiarendo di non voler ancora nient’altro.

Davanti a questa seconda nuova coppia, Sabrina scoppia in una valle di lacrime, tanto che Gianni Sperti va da lei per consolarla. Una vera e propria puntata difficile e dolorosa per la Dama.