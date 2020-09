Uomini e Donne, quanti anni ha la nuova tronista Sophie Codegoni?

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della nuova tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. La nuova stagione del dating show inizierà il 7 settembre tra volti noti e nuovi, tra cui Sophie. Secondo la redazione di Uomini e Donne, la ragazza è la tronista più giovane di sempre, superando anche Ludovica Valli; tuttavia, secondo i fan e il blog Very Inutil People qualcosa non quadra.

QUANTI ANNI HA SOPHIE? – Il mistero sulla nuova tronista si è concentrato tutto sull’età. Secondo le dichiarazioni rilasciate dalla redazione e dai giornalisti esperti nel settore, pare che la giovane Sophie abbia 18 anni. Infatti, Amedeo Venza ha scritto sul suo profilo Instagram che la ragazza ha avuto solo una storia importante di 6 mesi e che non si fida più degli uomini, gettando la nuova tronista in pasto alle critiche.

Il blog di gossip Very Inutil People ha cercato di fare chiarezza sulla questione andando a sbirciare sui profili social personali della ragazza. Il blog è dapprima approdato sul profilo Facebook di Sophie, dove l’ultimo post risale al 2016 (anche se forse potrebbe aver semplicemente impostato la privacy); successivamente, sul profilo Ask.

Sophie Codegoni, rispondendo ad alcune domande su Ask nel 2013, ha dichiarato di essere nata il 22 dicembre 2000. Tecnicamente, quindi, la futura tronista dovrà compiere 20 anni a dicembre. In ogni caso, la ragazza non è la più giovane della storia di Uomini e Donne e quel titolo è ancora di Ludovica Valli. Allora come mai tutto questo mistero? Svista degli autori o mossa premeditata? Per vedere le foto, cliccate qui.