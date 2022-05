Uomini e Donne: quanto guadagnano Tina e Gianni? Parla un volto noto della TV

Da oltre 20 anni a commentare e, a volte, ad intervenire nelle dinamiche di Uomini e Donne sono Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti, infatti, hanno spesso dimostrato di non avere peli sulla lingua, arrivando anche a scontrarsi con alcuni concorrenti del programma. Ma quanto guadagnano? A parlarne è stato un volto molto noto del piccolo schermo: Alessandro Cecchi Paone.

QUANTO GUADAGNANO GIANNI E TINA? – Riguardo ai compensi dei due opinionisti sono varie le cifre che circolano online. Gianni e Tina ovviamente non hanno mai rivelato i loro guadagni, ma sono in molti a chiederselo. Proprio per questo una lettrice di NuovoTv, come riportato da Biccy.it, ha deciso di chiederlo al settimanale:

“Gira voce che prendano da 2 a 4mila euro a registrazione. Alla fine del mese incasserebbero oltre 16mila euro, ma è vero?“.

A chiarire i dubbi della lettrice è stato Alessandro Cecchi Paone: “Le clausole contrattuali vietano di diffonde cifre vere. Poi sono rumor e non certezze. In ogni caso non ci si deve scandalizzare, ci sono influencer americani che prendono 1 milione di dollari per un singolo post in cui sponsorizzano“.

Continuando con la risposta, il giornalista ha aggiunto: “Tutto quello che viene pagato ai vari personaggi che bazzicano nel mondo dello spettacolo rientra nelle casse della televisione sotto forma di audience e di pubblicità“.