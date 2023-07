Uomini e Donne, quattro ex tronisti tentano la carriera su OnlyFans: ecco chi sono

Quattro ex tronisti di Uomini e Donne si sono buttati sulla carriera online per quanto riguarda contenuti destinati ad un pubblico adulto

Uomini e Donne, negli ultimi anni, sembrerebbe aver sfornato tronisti con delle prospettive di vita molto particolari. Il noto dating show condotto da Maria De Filippi è una macchina pronta a lanciare nuovi volti dello spettacolo, ma non tutti ci riescono. Per questo motivo, tocca organizzarsi e cercare di sfondare nel mondo dei social o vie traverse. Nell’ultimo periodo, ben 4 ex tronisti si sono iscritti ad OnlyFans, piattaforma che ormai non ha più bisogno di presentazioni.

Ecco chi sono i nuovi volti di OnlyFans

Per i pochi non informati, OnlyFans è una piattaforma che permette di guadagnare pubblicando contenuti per adulti, tramite abbonamento o mancia. Alcuni hanno avviato un vero e proprio business trasformandolo in un lavoro e guadagnando cifre da capogiro. Va chiarito che non sempre è tutto oro quello che luccica, ma alcuni ex tronisti di Uomini e Donne avrebbero deciso di tentare la fortuna.

L’ultimo ad essersi iscritto sulla piattaforma è Giulio Raselli, il quale ha ricoperto il ruolo di corteggiatore e poi tronista. “Pensavo che non facesse per me e di non aprirlo mai. Le cose nella vita cambiano” ha scritto in una stories su Instagram e invitando il suo pubblico ad abbonarsi al canale. Raselli, però, non è stato di certo il primo a sbarcare sulla piattaforma.

Prima di lui, altri tre ex protagonisti di Uomini e Donne hanno aperto il proprio canale: Matteo Fioravanti, Joele Milan e Lucas Peracchi. Quest’ultimo, il cui nome d’arte è Purosangue, si è lanciato proprio nella carriera del porno: “Anche se adesso sono un attore hard non è che non farò più programmi di allenamento, anzi li farò anche specializzati proprio per questo discorso. Quindi non esitate a chiedere”.

Matteo Fioravanti e Joele Milan, invece, hanno partecipato nella stessa edizione di Uomini e Donne, solo che Milan fu cacciato quasi subito a causa di alcune bugie raccontate alla redazione del programma.