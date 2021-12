Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: azioni legali e rivelazioni su Giulia Stabile

Una delle colonne portanti di Uomini e Donne è sicuramente Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi. In una recente intervista a Novella 2000, la donna ha deciso di raccontarsi, rilasciando delle inaspettate confessioni su volti noti non solo del dating-show.

SEGRETO SU GIULIA STABILE – L’autrice del rinomato programma pomeridiano ha parlato di un volto amato di Amici. Si tratta di Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione del talent, con cui ha stretto un forte legame negli studi di Canale 5.

Parlando proprio della ballerina, la Mennoia ha rivelato che: “Ti dico una cosa che non sa nessuno: il suo profilo Instagram è gestito da me”. Una decisione presa proprio sotto richiesta della Stabile.

AZIONI LEGALI – Riguardo invece la sua esperienza a UeD e i tanti personaggi che hanno preso parte al programma, Raffaella ha ammesso di non rimanere affatto male davanti agli attacchi di alcuni. Nonostante ciò, però, ha ammesso che in alcune circostanze è finita in Tribunale:

“Ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e Donne; in questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social”. Nonostante questa rivelazione, il braccio destro della De Filippi non ha voluto rivelare i nomi degli ex volti a cui ha fatto causa.