Uomini e Donne, Raffaella Mennoia fa un appello ai follower: “Non sprecate la vostra vita per chi non vi ama”

Raffaella Mennoia, redattrice del trono classico di Uomini e Donne e Temptation Island, è il braccio destro di Maria De Filippi e coloro interessati a questi programmi, la conoscono sicuramente. La donna è stata spesso protagonista di attacchi contro la redazione del dating show, spessa vista in malafede.

IL RICORDO DI RAFFAELLA MENNOIA – Durante la quarantena, la Mennoia ha perso il papà pertanto non è riuscita nemmeno a dargli un ultimo saluto. In queste ore, la donna ha ricordato un altro evento importante e toccante della sua vita. Raffaella Mennoia si è sottoposta ad un intervento di Tiroidectomia circa 2 anni fa. Questa operazione viene effettuata per rimuovere tutta o solo una parte della tiroide e la redattrice ha voluto raccontarlo sui social.

La Mennoia, oltre a raccontare il difficile momento, ha voluto lanciare un messaggio di speranza e coraggio a tutti i suoi follower; un invito a rialzarsi sempre, a non sprecare nemmeno ogni singolo attimo della nostra vita. Il post è stato molto apprezzato, soprattutto perché l’autrice televisiva è molto riservata sulla sua vita privata.

“Esattamente due anni fa ho subito un’operazione che in parte ha cambiato molto della mia vita… Tutto quello che posso dirvi è di non concedere alle mille distrazioni della vita di allontanarvi da voi… Spesso molti impegnano tempo per gli altri e poco per se stessi sacrificando tempo e possibilità… Spesso è tardi per tutto… La vita non ti avvisa di quanto tempo hai a tua disposizione” ha esordito la Mennoia.

“Godetevi la vita non rincorrete chi non vuole stare con voi o chi non ha mai tempo, non accontentatevi di amici inesistenti e non soffrite per loro se non capiscono quando avete bisogno che non serve a niente e non lo meritano… Sbagliate se volete ma ricordatevi che il tempo è la vostra vita. Non sprecatela per chi non vi ama. Controllate la vostra vita e la vostra salute” ha concluso la donna.