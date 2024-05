Uomini e Donne, Raffaella Scuotto al centro delle polemiche: “Diciamo che il trucco fa miracoli”.

Dopo il successo riscosso a Uomini e Donne, Raffaella Scuotto continua ad essere molto seguita anche sui social. Se da una parte l’ex corteggiatrice ha una folta schiera di fan, dall’altra deve fare i conti con gli hater. Recentemente, infatti, la ragazza si è trovata costretta a dover replicare duramente a delle critiche ricevute sotto a un video.

“Diciamo che il trucco fa miracoli” – La Scuotto si è fatta conoscere al pubblico di Mediaset con la sua partecipazione a Uomini e Donne. È proprio nel noto dating-show di Maria De Filippi che Raffaella ha trovato l’amore. Ad oggi, infatti, è felicemente fidanzata con Brando Ephrikian, ex tronista.

Conclusa la sua esperienza televisiva, Raffaella ha continuato a condividere la sua quotidianità sui social. Oltre ad Instagram, la ragazza è molto attiva su Tik Tok, dove ha voluto condividere con i fan i prodotti che utilizza per la pelle, soffrendo di acne. Davanti a questo breve filmato, però, c’è chi ha avuto da ridire.

C’è chi, infatti, ha duramente commentato: “Diciamo che il trucco fa miracoli”. Un altro utente, invece, ha così scritto: “Mamma mia senza trucco sembri un’altra persona”. L’ex protagonista di Uomini e Donne, però, non ha lasciato correre, replicando duramente a queste inutili critiche.

Come riportato da IsaeChia, Raffaella ha così replicato nelle sue IG Stories: “Oggi voglio portare all’attenzione i vari commenti ricevuti sotto questo mio TikTok. È così strano il mondo d’oggi non si è più liberi di esporsi come meglio si crede. Subito si prende l’ascia e si inizia a colpire. Fortunatamente mi amo, fortunatamente sono in pace con me stessa, con le mie forme e il mio viso tondo. Fortunatamente accetto la mia pelle sensibilizzata e tutti i miei difetti e non c’è nulla che possiate dire per affondare la mia autostima, anzi l’accrescerete e non ho paura di mostrarmi, di ricevere critiche ridicole che descrivono solamente chi le espone”.

Ha poi concluso: “Concludo ripetendo che dovrebbero esserci più donne come me al mondo, perché con persone come voi ce n’è veramente bisogno”.