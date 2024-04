Uomini e Donne, Raffaella Scuotto elimina alcune foto: “Ci si sconvolge per un po’ di pelle in mostra”

Nota per la sua recente partecipazione a Uomini e Donne, Raffaella Scuotto si è trovata costretta ad eliminare alcune foto dal suo account di Instagram. A spiegare il motivo dietro a questo gesto è stata proprio la ragazza.

“Ci si sconvolge per un po’ di pelle in mostra” – La Scuotto ha preso parte a UeD nei panni della corteggiatrice, venendo poi scelta da Brando Ephrikian. Una volta terminata la sua esperienza televisiva ed iniziata la sua nuova love-story, Raffaella si è molto dedicata ai social. Ed è proprio su Instagram che l’ex volto di UeD si è sfogata per quanto le è recentemente accaduto.

Nei giorni scorsi, Raffaella ha condiviso nelle sue IG Stories un messaggio che le ha scritto una fan. Nello specifico, l’utente ha chiesto alla ragazza come mai avesse eliminato una foto che la ritraevano di schiena. L’ex corteggiatrice ha così rivelato che si è trovata obbligata a togliere alcune foto a seguito di alcune segnalazioni:

“Ho dovuto eliminarle perchè ero in shadowban dal 10 Aprile a causa delle segnalazioni che in realtà non condivido, perchè le foto non avevano nulla in mostra se non la schiena. Ma va bene così, siamo ancora nel medioevo e ci si sconvolge per un po’ di pelle in mostra! Quello che non capirò e condividerò mai però, sono coloro ( nel mio caso soprattutto donne adulte) che sotto ogni mia foto, qualsiasi sia il contenuto, si divertono ad offendere una ragazza di 26 anni con una leggerezza imbarazzante”.

Ha poi aggiunto: “Potrei essere vostra figlia, nipote , nuora, ma ciò non vi ferma dal pensarci su due volte prima di scrivere qualsiasi ca**ata. Fortunatamente, la mia Mamma, mi ha insegnato a fregarmene di questi commenti da quattro soldi che dicono molto di chi li pronuncia ma niente di chi li riceve. Mi fate sorridere. vi auguro di avere una figlia, nipote, nuora abbastanza forte, perchè con delle donne come voi, il mondo ne ha proprio bisogno”.