Uomini e Donne, Ramona Amodeo mamma per la seconda volta: ecco come chiamerà la figlia!

In questi giorni difficili per l’Italia a causa del coronavirus, non mancano le belle notizie e una ne arriva proprio da Uomini e Donne. L’ex tronista Ramona Amodeo ha svelato di essere incinta per la seconda volta e che nome darà al nascituro.

Abbiamo conosciuto l’ex tronista napoletana proprio all’interno degli studi di Uomini e Donne, quando corteggiò Gionatan Giannotti e successivamente Maria le propose di sedersi sul trono rosso. In quell’occasione, Ramona scelse Mario De Felice, con il quale abbandonò il programma. Sono cambiate molte cose per la Amodeo da quel giorno.

RAMONA AMODEO DI NUOVO MAMMA – La donna nel 2017 è diventata madre per la prima volta della piccola Annachiara ma, assieme al marito Luca Cicia, ha deciso di allargare la famiglia. Già in un post aveva svelato la seconda gravidanza svelando di aver sempre voluto una seconda femmina; pare che qualcuno abbia accolto la sua richiesta! L’ex tronista napoletana sta per avere una seconda bambina e ha rivelato ai suoi follower come la chiamerà: Olimpia come la sua mamma.

Le parole di Ramona hanno accompagnato un dolce video mentre scarta un regalo contenente una copertina con inciso il nome della piccola.

CRISI SCONGIURATA – Ramona e Luca ora sono una coppia solida e la crisi passata è solo un lontano ricordo. Tuttavia, i due non hanno passato un periodo roseo e la Amodeo rivelò sui social di volersi addirittura trasferire con la sua bimba altrove. Fortunatamente, alcuni mesi dopo la donna confermò il superamento di questa crisi dovuta ad alcuni errori che rischiavano di rovinare la famiglia (nessun tradimento). Ramona e Luca sono convolati a nozze a giugno 2017, quando la donna era incinta della loro prima bimba. Il video, di cui vi abbiamo accennato, è disponibile qui.