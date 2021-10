Uomini e Donne, Ramona Amodeo mamma per la terza volta

Ramona Amodeo, ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato di essere incinta per la terza volta. Nelle ultime ore, infatti, la donna ha svelato qualche particolare sulla gravidanza scoperta qualche settimana fa.

FIOCCO AZZURRO PER RAMONA – L’ex tronista è diventata mamma per la prima volta il 30 novembre 2017, quando nacque Annachiara. Invece la secondogenita Olimpia il 9 settembre 2020. Adesso è il turno di un maschietto per Ramona e suo marito Luca Ciacia. Fiocco azzurro, quindi, per la grande famiglia.

LE DICHIARAZIONI DI AMODEO – La donna ha svelato su Instagram i dettagli della gravidanza come il sesso, il nome del bambino e come avverrà il parto. Il piccolo si chiamerà Giuseppe e per l’occasione Ramona ha spiegato: “Finiamo il presepe con il nome del papà di Luca”. Questo nome infatti è molto importante per lei poiché è lo stesso di un caro zio che purtroppo non c’è più. Inoltre, voleva assegnare a suo figlio il nome di un santo al quale lei è devota ovvero San Giuseppe Moscati.

Olimpia è nata tramite un parto cesareo mentre per Giuseppe è previsto un parto naturale. Per quanto riguarda il sesso del piccolo, Ramona ha spiegato che le sarebbe piaciuta un’altra femmina così da incastrare il marito per un quarto figlio maschio. Tuttavia, la donna ha dichiarato che si fermerà a quota tre figli.

“Direi che mi fermo qui, stop” ha dichiarato l’ex tronista su Instagram. Quindi basta gravidanze per la 32enne campana.