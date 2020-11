Uomini e Donne, riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante?

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono sicuramente i protagonisti più amati di Uomini e Donne e la loro storia ha fatto appassionare un po’ tutti i telespettatori. Dopo anni di lunghe peripezie, i due si sono lasciati definitivamente diverse settimane fa e sono pronti a voltare pagina.

GIULIA DE LELLIS E CARLO BERETTA – Galeotto fu quell’incontro a Forte dei Marmi quest’estate, quando la De Lellis si trovava in vacanza proprio con il deejay veronese. L’influencer e il rampollo di casa Beretta da allora hanno iniziato a frequentarsi e pare proprio che i due facciano sul serio. Secondo alcune voci, sembrerebbe inoltre che Giulia De Lellis abbia portato il suo Carlo in famiglia; insomma, un passo molto importante.

E ANDREA DAMANTE? – Il deejay veronese, ad oggi, sembrerebbe essere single ma non mancano di certo i gossip amorosi. L’ultimo riguarda una misteriosa ragazza, di cui non si conosce nemmeno il viso, apparsa nelle sue Instagram Stories. Nello specifico, Damante ha inquadrato il suo albero di natale per poi spostarsi ad un paio di gambe intrecciate alle sue; chissà cosa starà nascondendo il deejay.

RIAVVICINAMENTO TRA GIULIA E ANDREA? – Tuttavia, in queste ore sta impazzando sul web una nuova voce sulla relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Secondo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, pare che la De Lellis bazzichi nei pressi di casa di Andrea, non sappiamo però il motivo. L’influencer ha pubblicato su Instagram uno dei suoi iconici scatti e una follower ha fatto sapere a Deianira di conoscere l’abitazione di Damante solo perché lavora lì vicino.

E qui arriva il bello, perché secondo questa follower, lo sfondo dello scatto postato da Giulia De Lellis è proprio vicino casa del deejay veronese. Deianira Marzano, inoltre, ha tenuto a precisare che il profilo da cui è arrivata la segnalazione non è assolutamente falso, tuttavia la persona in questione vuole rimanere anonima. Insomma, cosa ci fa Giulia De Lellis nei pressi di casa di Andrea Damante? Non lo sappiamo, però i due condividono ancora il cagnolino Tommaso, pertanto potrebbe essere una delle spiegazioni a questa vicenda.