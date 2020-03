Uomini e Donne, riavvicinamento tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni?

In questi giorni difficili per l’Italia, non mancano mai i gossip sulle coppie preferite del mondo di Uomini e Donne. La pagina Instagram __gossiptv__ ha pubblicato una segnalazione interessante su Irene Capuano e Luigi Mastroianni, ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Andiamo per gradi e scopriamo meglio cosa è successo!

CRISI TRA IRENE E LUIGI – Era settembre circa quando iniziarono a circolare le prime voci su una possibile crisi tra Irene e Luigi, successivamente confermata dagli stessi qualche settimana dopo. I due stavano vivendo un momento difficile ma non si sono mai sbilanciati più di tanto per non “gettare in pasto ai social” una cosa tanto privata come una storia d’amore. Dopo un periodo di silenzio, la conferma della rottura e i due non si sono più visti.

LUIGI E IRENE: I GOSSIP SULLE PRESUNTE FIAMME – Luigi Mastroianni poco tempo fa venne accostato a Mara Fasone, ex tronista con la quale aveva una certa chimica. Pare che i due si siano rivisti e abbiano avviato una frequentazione con tanto di frasi su Instagram.

Irene Capuano, invece, è stata protagonista di una clamorosa faida con una sua amica ed ex corteggiatrice. Pare che le abbiano “rubato” un misterioso fidanzato, successivamente identificato come Stephan El Sharaawy, famoso calciatore. Tuttavia, non è stata mai confermata la cosa.

IRENE PUBBLICA DELLE FOTO SU INSTAGRAM CON IL FRATELLO DI LUIGI – Come ormai saprete, Luigi ha un fratello affetto da sindrome di down chiamato Salvo. Il deejay siciliano è molto legato a lui, spesso ospite da Maria De Filippi e in qualche esterna. Irene in questi giorni ha pubblicato su Instagram alcune foto con Salvo e i follower si sono subito chiesti se non fosse per un riavvicinamento con Luigi Mastroianni. I due, però, non hanno confermato o smentito nulla ma i fan hanno iniziato a sperare per la coppia.