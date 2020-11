Uomini e Donne, Riccardo dopo la rottura con Ida: fa chiarezza sul tradimento

Uno dei volti maschili più noti e discussi del Trono Over di Uomini e Donne ha deciso di raccontarsi al magazine del programma. Riccardo Guarnieri è tornato a parlare dopo la rottura con Ida Platano, facendo chiarezza riguardo il rumors su un suo presunto tradimento.

IL RACCONTO DELLA ROTTURA – Una storia nata davanti le telecamere di UeD, facendo discutere e sognare il pubblico. La coppia è però scoppiata, questo a causa di caratteri fin troppo incompatibili. A raccontare la sua versione è Riccardo, decidendo di fare ulteriore chiarezza sulla questione.

Al magazine di UeD ha parlato del periodo del lockdown, vissuto insieme a Ida a Brescia. Ha raccontato di una convivenza positiva, costellata da qualche screzio dovuto alla situazione non proprio facile che si stava vivendo: “Lo ammetto, durante alcuni momenti di esasperazione le ho detto che non vedevo l’ora di andarmene da casa sua. Ma erano solo attimi di rabbia, cose dette senza lucidità, parole al vento”. Nonostante non fosse vera la sua voglia di tornare a Taranto, quelle parole avrebbero spinto Ida sempre più lontano da lui.

Il Cavaliere ha ammesso di aver cercato di far capire alla Platano di non voler realmente tornare a Taranto, tanto da portarle la colazione a letto. Nonostante il tentativo di convincerla a riprovarci nuovamente, l’ex Dama ha preferito farlo tornare a casa: “È stata lei a dirmi che i mesi in casa con me non li aveva vissuti con serenità e che aveva bisogno di tempo per riflettere”.

LA LONTANANZA E IL RUMORS DEL TRADIMENTO – Tornato a Taranto, Riccardo ha continuato a cercare la Platano, ma senza ricevere alcuna risposta. “Dare un taglio a tutto… Da quando il 5 maggio ho lasciato Brescia, sono sempre stato solo io a cercare Ida per tentare di portare avanti la nostra relazione. Poi è vero che lei mi ha richiamato dopo tanto tempo, quando ormai era inutile”, ha così raccontato alla rivista.

A raffreddare ulteriormente il sentimento dell’ex Cavaliere è stata la storia del rumors. A Ida era giunta una segnalazione che vedeva un tradimento di Guarnieri con una donna conosciuta in palestra. Riguardo proprio a queste voci, Riccardo ha dichiarato: “Peccato che io in palestra non ci sono più tornato”.