Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è pronto a tornare? Il dettaglio sui social

Non sono mancati i ritorni nemmeno in questa nuova edizione di Uomini e Donne, come quello di Ida Platano, quest’anno nelle vesti da tronista. Dopo la Platano è stato il turno di Alessandro Vicinanza, ex proprio dell’attuale tronista. Negli ultimi giorni si è fatto sempre più insistente il rumor che vedrebbe anche Riccardo Guarnieri pronto a tornare nel dating-show.

PRONTO A TORNARE? – Fin dalle prime puntate della nuova stagione del programma di Maria De Filippi, non è affatto sfuggita l’assenza di Guarnieri in studio. Nel corso dell’estate Riccardo ha trovato l’amore al fianco di Gabriella, una donna del tutto estranea al mondo dello spettacolo. Dopo tanti avvistamenti e segnalazioni, lo stesso ex Cavaliere ha deciso di ufficializzare la sua nuova love-story.

A confermare la nuova relazione di Guarnieri è stata anche Maria De Filippi nel corso di una puntata di Uomini e Donne. La conduttrice, infatti, ha spiegato che l’uomo non sarebbe tornato in studio perché felicemente fidanzato, quindi per nulla intenzionato a corteggiare alcuna Dama.

Qualcosa, però, nell’ultimo periodo sarebbe cambiato. Lorenzo Pugnaloni, attraverso le sue storie di Instagram, ha rivelato che Guarnieri potrebbe tornare nello studio del dating-show. Stando a quanto appreso dal blogger, l’ex Cavaliere tarantino sarebbe in crisi con Gabriella.

Al momento non sarebbe giunta alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Nonostante non abbia rilasciato alcun commento, Riccardo ha condiviso una IG Story che non ha fatto altro che alimentare le voci su un suo possibile ritorno a Uomini e Donne: “Ogni cosa accade per una ragione. Quale? Te la mostrerà il tempo”