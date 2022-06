Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha ritrovato l’amore?

Fin dal suo ritorno a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si è spesso trovato al centro dei riflettori. Nelle ultime settimane il Cavaliere è finito nel mirino del gossip, dopo alcune segnalazioni che lo vedrebbero nuovamente impegnato.

NUOVO AMORE? – Il suo ritorno al dating-show, ha riacceso la speranza dei tanti fan che sperano in un ritorno di fiamma tra lui e Ida Platano. Tra i due volti noti di UeD c’è stata infatti una turbolenta storia d’amore, conclusasi tempo fa.

Nuovamente in studio, tra Riccardo e Ida c’è stato un riavvicinamento. I due sono tornati a sentirsi, fino a quando la Dama ha ammesso di provare ancora qualcosa per il Cavaliere. Dal canto suo, Guarnieri ha rifiutato una nuova frequentazione con la Platano, non ricambiando i sentimenti.

A distanza di pochissimi giorni dalla fine di Uomini e Donne, Riccardo è stato avvistato in dolce compagnia. Intento a passeggiare per le strade di Bari, l’uomo è stato paparazzato in compagnia di una misteriosa ragazza mora.

Nelle ultime ore Amedeo Venza è tornato a parlare di Guarnieri, rivelando gli ultimi aggiornamenti su di lui. L’esperto di gossip, dopo l’ultima segnalazione ricevuta da un utente, ha così dichiarato nelle IG Stories:

“Vi ricordate la segnalazione di Riccardo con una ragazza di Bari? Mi avete segnalato che la ragazza che era con lui qualche settimana fa ha postato queste storie in vacanza a Napoli e nella foto con li sembrerebbe proprio Riccardo. Attendiamo conferma o smentita”.

Come ribadito anche da Venza, da parte dei due protagonisti del gossip non è aggiunto alcun commento. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.