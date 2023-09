Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha trovato l’amore? Il possibile motivo dietro l’addio al programma

Sebbene Uomini e Donne non sia ancora tornato in onda, la scorsa settimana sono iniziate le registrazioni della nuova edizione. Tra le tante novità di quest’anno, non è passata inosservata l’assenza di due volti noti del Trono Over. Si tratta Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, entrambi non sono stati presenti in queste prime registrazioni.

Davanti all’assenza dei due Cavalieri, diversi fan hanno cercato di scoprire il motivo che li ha spinti a non essere presenti in studio. Stando alle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, Riccardo avrebbe trovato nuovamente l’amore. Questa volta, però, Guarnieri avrebbe conosciuto una ragazza lontano dalle telecamere di UeD.

HA TROVATO L’AMORE? – Nei mesi scorsi Riccardo era avvistato in compagnia di una ragazza. A confermare lo scoop è stata prima Deianira Marzano, successivamente anche IsaeChia. Nei giorni scorsi, infatti, il blog di gossip ha riportato la segnalazione di una sua lettrice:

“Sì, è vero, l’ho visto anche io. Mano nella mano con una giovane ragazza. Abitiamo a pochi chilometri di distanza. Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi, biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato!”.

Un’altra segnalazione, nelle scorse ore, è giunta alla Marzano. Nelle sue IG Stories l’esperta di gossip ha condiviso lo scatto inviatole da una sua follower. L’immagine in questione ritrae l’ex Cavaliere di Uomini e Donne camminare con una misteriosa ragazza per le strade di Monopoli. Sembra proprio, quindi, che dietro l’addio al dating-show ci sia una nuova love-story per l’uomo. Resta, però, il mistero dietro l’assenza di Armando Incarnato.