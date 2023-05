Riccardo Guarnieri, tra i protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e donne, è tornato a lanciare frecciatine sui social verso l’ex compagna Ida Platano e il suo nuovo fidanzato.

I rapporti di Guarnieri con la coppia non sono mai stati pacifici. A conferma un post pubblicato sui canali social del pugliese che recitava: “Il tempo mette ognuno al suo posto. Ogni re nel suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo“.

Insomma, dopo la prima frecciatina, palesemente rivolta ad Alessandro Vicinanza, il tarantino è tornato a far parlare di sé.

Questa volta il Cavaliere pugliese ci è andato giù pesante: “Le persone invidiose sono come i rospi! Hanno occhi grandi per criticare gli altri e una lingua lunga per parlare di tutti. Ma non si rendono conto che vivono nel fango” scrive nelle sue Instagram stories.

Una nuova accusa nel confronti di Ida e Alessandro? Secondo i fan più attenti sembra proprio di si perché la ‘rana‘ è il simbolo che la coppia utilizza nelle proprie dediche.