Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si mostra sui social trasformato: tornerà in studio

Riccardo Guarnieri è un protagonista indiscusso del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. L’uomo è pronto per tornare in studio, più carico e in forma che mai, per riprendere le questioni in sospeso.

LE STORIE FINITE MALE CON IDA E ROBERTA – Dopo aver chiuso definitivamente con Ida Platano, con la quale aveva in programma un matrimonio, Riccardo ha provato a dare un’altra possibilità a Roberta Di Padua. I due, infatti, sono anche usciti insieme dal programma ma le cose non sono andate bene come speravano.

La coppia è tornata in studio per raccontare la fine della loro frequentazione tra litigi e dubbi. Poi è arrivata l’estate, dell’uomo nessuna traccia, neppure sui social e nessuna segnalazione su di lui. Sembra si sia goduto le vacanze in tranquillità, pronto per tornare sotto i riflettori.

CAMBIAMENTO FISICO – Dopo un periodo di latitanza, poche ore fa il cavaliere di Taranto ha pubblicato uno scatto in palestra con tanto di didascalia. Il 42enne ha sorpreso i follower con una foto a torso nudo e con il fisico scolpito. “Siamo tutti la perversione di qualcuno, il sogno di un altro e il rimpianto di un altro ancora” ha scritto nella didascalia. I follower hanno accolto lo scatto con molta gioia, tantissimi i complimenti per la forma fisica di Riccardo ma anche qualche critica da parte di chi lo vede troppo magro.

NUOVE REGISTRAZIONI – L’uomo è tornato attivo sui social ma anche le registrazioni del trono over sono iniziate. Si dice che la prima puntata sarà molto scoppiettante e al momento Guarnieri si dichiara single.