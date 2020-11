Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna in studio: ritorno di fiamma con Roberta Di Padua?

Riccardo Guarnieri, messa da parte la sua storia d’amore con Ida Platano, ha deciso di tornare nello studio di Uomini e Donne per buttarsi alle spalle il passato e cominciare una nuova conoscenza. L’uomo, infatti, ha avuto una storia molto travagliata con Ida Platano e questo ha arrecato molte sofferenze ad entrambi.

Per questo motivo, Riccardo è pronto a rimettersi in gioco e tornare nel programma sperando un po’ anche nella fortuna. La storia con Ida, infatti, è finita molto male e l’uomo è rimasto parecchio segnato. Tuttavia, qualcuno l’ha avvistato assieme ad una sua ex fiamma.

RICCARDO GUARNIERI IN COMPAGNIA DI ROBERTA DI PADUA – In passato, Riccardo ebbe una storia molto passionale e molto fisica con Roberta Di Padua. La donna provava un forte interesse per lui ma l’uomo ha poi ammesso di provare solo attrazione fisica e non mentale. Queste dichiarazioni crearono parecchio scalpore in studio soprattutto perché la sua frequentazione con la Di Padua non riuscì a distogliere l’attenzione dal suo rapporto con Ida Platano.

Amedeo Venza, in queste ore, ha pubblicato una segnalazione su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La persona in questione che ha inviato tale segnalazione a Venza, pare che i due siano stati avvistati insieme sabato sera a Roma. Al momento, quindi, non è chiaro se i due fossero in atteggiamenti romantici oppure no, sta di fatto che sembrerebbero essersi visti.

Roberta, inoltre, pare aver chiuso con il cavaliere Michele a causa di alcuni litigi che avrebbero allontanato la donna da lui. La donna lamenta anche il fatto che il cavaliere non sembrerebbe essere molto presente nella sua vita, dato che non la chiama mai. Per questo motivo, Roberta ha pubblicato una stories a riguardo scrivendo “Se un uomo ti vuole, ti cerca”. Per vedere la segnalazione, cliccate qui.