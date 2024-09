Uomini e Donne: ritocchini estetici per un’amata Dama del Trono Over

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne e alcuni protagonisti del programma sono già finiti nel mirino del gossip. È quello che è accaduto ad Aurora Tropea, amata Dama del Trono Over, che recentemente si è sottoposta ad alcuni ritocchini estetici.

RITOCCHINI ESTETICI – Tra i protagonisti più chiacchierati del parterre Over è Aurora. Ormai da diversi anni nel dating-show di Maria De Filippi, la donna anche quest’anno ha deciso di trovare l’amore sul piccolo schermo.

Molto amata dal pubblico per la sua eleganza e la sua educazione, la Dama è spesso al centro delle critiche da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo i due opinionisti, la Tropea non parteciperebbe a UeD per trovare l’amore, ma per visibilità. Nonostante questi attacchi, però, la donna continua il suo percorso nella trasmissione.

Questa volta a far finire Aurora al centro dell’attenzione è stata un’immagine che Giacomo Urtis ha condiviso nelle sue storie di Instagram. Stando a quanto mostrato dal famoso chirurgo estetico, la donna si sarebbe recata nella sua clinica per sottoporsi ad alcuni ritocchini estetici.

Urtis avrebbe optato per la Dama del Trono Over di farle delle iniezioni di acido ialuronico per la sua pelle dopo un forte dimagrimento. Dal canto suo, la Tropea non ha nascosto affatto di essere ricorsa alla chirurgia estetica, ricondividendo nelle sue IG Stories la foto dell’ex gieffino.