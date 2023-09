Uomini e Donne, ritorno di fiamma per una coppia: “Siamo tornati più uniti che mai”

Dopo una profonda crisi che aveva portato alla rottura dell’amata coppia di Uomini e Donne, sembra sia tornato il sereno tra Antonella Perini e Luca Panont. Ad annunciarlo è stata proprio la nota coppia del dating-show di Maria De Filippi attraverso i loro social.

“Siamo tornati più uniti che mai” – Antonella e Luca si sono conosciuti due anni fa all’interno dello studio di Uomini e Donne. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati a voler costruire un qualcosa insieme. All’improvviso, però, l’ex Cavaliere ha annunciato la rottura con l’ex volto del Trono Over, a cui sono seguiti dei botta risposta sui social.

Dopo nemmeno un mese dalla notizia sulla fine della loro love-story, rottura avvenuta a causa di una profonda crisi di coppia, i due sono tornati insieme. Sembrava che tra Antonella e Luca fosse finita definitivamente, ma i due hanno deciso di darsi una seconda possibilità.

Per festeggiare la ritrovata pace, i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono concessi una breve fuga d’amore in Sardegna. Durante questa vacanza, Antonella e Luca hanno deciso di rivelare il loro ritorno di fiamma attraverso i loro account di Instagram:

“Volevamo dare giustificazioni riguardo quello che ci è successo. Abbiamo avuto delle divergenze, abbiamo litigato tanto, non ci siamo sentiti per qualche giorno. Qualcuno ha fatto un colpo di testa, ha scritto cose che non serviva scrivere sui social. Volevamo dire a tutti che abbiamo chiarito. In questi giorni abbiamo risolto i problemi e siamo tornati più uniti che mai”.