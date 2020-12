Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi? Ecco la segnalazione

Angela Nasti è tornata nuovamente al centro del gossip assieme al suo ex fidanzato (forse non tanto ex) Kevin Bonifazi, calciatore dell’Udinese. La ragazza era già finita al centro delle polemiche per aver infranto le norme anti-Covid, ma andiamo per gradi.

ANGELA NASTI VA A UDINE? – In questi giorni, Angela Nasti ha fatto parecchio parlare il web a causa di alcuni suoi gesti. Come ben saprete, le norme anti-Covid non prevedono spostamenti fuori regione, a meno che non si parli di zone gialle. In molti, però, hanno notato alcuni dettagli nelle foto postate da Angela Nasti e Kevin Bonifazi che fanno pensare che la ragazza avrebbe infranto la legge spostandosi dalla Campania fino a Udine.

Un altro fatto noto è che la Campania, almeno fino a una settimana fa, si trovava in zona arancione pertanto, secondo quanto riportato dall’ultimo Dpcm, spostarsi in un’altra regione è vietato, a meno che non si abbiano delle motivazioni valide come salute o lavoro.

RITORNO DI FIAMMA? – Un’altra segnalazione sulla coppia è arrivata a Deianira Marzano, questa volta sotto gli occhi di tutti. Secondo i follower ci sarebbe davvero un ritorno di fiamma tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi, tuttavia, senza conferme o smentite. A quanto pare, il calciatore avrebbe commentato ironicamente una foto dell’ex tronista.

Inaspettatamente, però, è arrivata una risposta da parte di Angela Nasti che ha riacceso la speranza dei fan. Nella foto in questione, Bonifazi ha commentato ironicamente “Brutta dai” e a suon di faccine, la Nasti ha risposto “Magari tu”. Sembrerebbe, da questo piccolo scambio di messaggi, che i due siano in buonissimi rapporti, forse un po’ troppo. Deianira, infatti, ha ipotizzato un ritorno di fiamma, tuttavia, ad oggi non abbiamo nessuna conferma.