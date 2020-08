Uomini e Donne: ritorno di fiamma tra Giovanna Abate e Sammy Hassan?

La storia di Giovanna e Sammy è durata pochissimo fuori da Uomini e Donne e lontani dalle telecamere. Qualcosa, che non sappiamo, sembra essere andata storta, ma forse tra i due ora potrebbe essere in corso un ritorno di fiamma.

GIOVANNA E SAMMY FUORI DA UOMINI E DONNE – La coppia era piaciuta molto all’interno della trasmissione, e la scelta di lei, con tanto di ‘no’ finale da parte di Sammy, che poi è rientrato a sorpresa in studio con tanto di rose in mano, aveva colpito e coinvolto tutti.

Peccato che poi per i due usciti dalla trasmissione qualcosa dev’essere andato storto. Sì, perché i due si sono sin da subito separati tra la delusione di lei e di tutti i fan. Si sono accusati reciprocamente e sembrava essere addio certo.

SAMMY E GIOVANNA: POSSIBILE RITORNO DI FIAMMA? – Si vocifera che nelle ultime ore i due abbiano passato una serata insieme. Sì, perché, Giovanna si è mostrata a cena con un uomo misterioso e secondo alcune indiscrezioni la voce sembrerebbe proprio quella di Sammy.

Inoltre pare che il ragazzo non si stia esponendo molto sui social. Saranno solo delle coincidenze, o ci sarà qualcosa di voluto? Per ora non sappiamo nulla con certezza. Intanto cliccate qui per vedere il video di Giovanna a cena.