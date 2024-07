Uomini e Donne: ritorno di un amato protagonista del Trono Over

Sebbene manchi ancora più di un mese dall’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, da settimane circolano diverse indiscrezioni sul programma. Nelle scorse ore è emerso un ultimo rumor che vedrebbe il ritorno di un volto molto noto del Trono Over.

RITORNO DI UN PROTAGONISTA OVER – Nonostante il dating-show sia fermo per la pausa estiva, la redazione è in moto da settimane per trovare i nuovi volti del programma. Nel frattempo, però, sono iniziati a circolare le prime indiscrezioni per un volto storico di UeD che potrebbe tornare in studio.

Si tratta di Francesco Turco che diversi anni fa ha preso parte a Uomini e Donne per trovare l’amore. Alla fine, però, l’allora Cavaliere ha deciso di abbandonare il programma perché si era innamorato di una donna estranea alla televisione. Nonostante il suo abbandono, però, Francesco ha mantenuto un buon rapporto con la redazione.

Da quanto emerso nelle ultime ore, però, la love-story di Turco sarebbe giunto al capolinea e la notizia sarebbe giunta alle orecchie della redazione. A rivelarlo è stato Amedeo Venza, aggiungendo un inaspettato scoop.

Attraverso le sue IG Stories, l’esperto di gossip non solo ha rivelato la fine della relazione di Francesco, ma ha rivelato un suo ritorno nel programma. Secondo quanto scoperto da Venza, quindi, l’ex Cavaliere potrebbe tornare nel parterre del Trono Over per dare un’altra possibilità all’amore.