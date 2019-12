Uomini e Donne: rivelati retroscena che sicuramente non verranno mandati in onda

Il blog ilvicolodellenews ha svelato delle anticipazioni riguardo il Trono Over di Uomini e Donne. Una talpina ha infatti riportato ciò che è accaduto durante la registrazione di sabato.

IL TRAUMATICO RISVEGLIO DI GEMMA – La registrazione è iniziata con un video di Gemma e Juan Luis che li vede discutere dietro le quinte. Nelle precedenti puntate, infatti, è emersa la poca fedeltà del Cavaliere nei confronti della Galgani.

La donna ha ammesso che l’uomo si è rifatto vivo solo due giorni prima della registrazione, ma che lei non ha voluto parlarci. Ha poi fatto una rivelazione che sicuramente non verrà mandata in onda. Gemma ha raccontato di aver avuto un risveglio traumatico dopo aver dormito al fianco di Juan. Il problema è sorto la mattina dopo che l’uomo ha accusato problemi di stomaco, iniziando ad emettere rumori strani. Lo stesso receptionist ha chiamato per chiedere se ci fossero dei problemi.

LE BATTUTE DI TINA – L’attenzione si è poi spostata su Tina, una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Conosciuta per la sua ironia, anche in questa registrazione non si è smentita. Alla richiesta di Maria De Filippi di pesarsi, l’opinionista ha risposto: “Maria non ti azzardare a far entrare la bilancia che la frullo in testa a chi la porta”. Inoltre, quando Barbara ha spiegato di voler chiudere con i due signori poiché ha capito di non voler baciare nessuno dei due, Tina ha esordito: “Bè ti capiamo, non saprei chi scegliere”. Sicuramente, era un’allusione al fatto che entrambi siano bruttarelli.

ACCESA DISCUSSIONE TRA BARBARA E VERONICA – Non sono mancate le discussioni accese neanche durante questa registrazione. Alla domanda di Maria su chi bacerebbe del parterre maschile, Barbara ha risposto nessuno. Inoltre, non ha voluto scambiarsi il numero con Armando perché lo vede come un amico sebbene nella scorsa puntata gli abbia detto di non frequentare bambole come Veronica. Queste parole hanno dato il via a un’accesa discussione perché Veronica si è sentita offesa per quelle parole.