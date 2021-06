Uomini e Donne, rivelazione di un ex corteggiatore: rissa sfiorata dietro le quinte

A svelare qualche retroscena durante la sua esperienza a Uomini e Donne, è stato Gianluca Tornese. Ospite a RTL 102.5 nella rubrica Trends&Celebrità di Francesco Fredella, l’ex corteggiatore ha rivelato qualche episodio avvenuto dietro le quinte.

RISSA QUASI SFIORATA – Sebbene la sua esperienza al dating-show sia avvenuta tempo fa, Tornese ha deciso solo ora di ripescare alcuni aneddoti avvenuti dietro le quinte del programma. Ai microfoni di Francesco Fredella, l’ex corteggiatore ha raccontato dei suoi scontri con Mariano Catanzaro. I due corteggiatori di Valentina Dallari si sono spesso scontrati. A rivelare qualcosa è stato proprio Gianluca.

“Ho litigato in studio con Mariano, ci siamo quasi presi a botte e dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere”, ha così ammesso il ragazzo. Ma chi ha pagato i danni? “Le ha pagate Maria De Filippi, insieme alla redazione”.

Da quanto emerso durante l’intervista, gli scontri sarebbero scoppiati anche durante le registrazioni. Sebbene non sia mai stato mandato in onda, Gianluca ha raccontato di una rissa sfiorata proprio in studio. Per stemperare gli animi, da quanto raccontato, ad intervenire non è stata solo la sicurezza, ma addirittura Gianni Sperti.

Sebbene sia passato del tempo, l’ex corteggiatore ha ammesso i suoi sbagli: “Da parte mia ci furono toni molto forti, però fu lui a venire verso di me. Avevo 21 anni, oggi ne ho 29, ma a quell’età purtroppo si fanno stupidaggini”.

Oltre a parlare di Uomini e Donne, Gianluca ha affrontato anche la questione de Le Iene. Durante un servizio di Aurora Ramazzotti a cui lui aveva preso parte, ha scoperto di non essere fertile. “Ho passato un mese in depressione”, ha ammesso il ragazzo. A stargli vicino, non abbandonandolo mai, è stata la fidanzata con cui è legato da un paio d’anni e di cui è follemente innamorato.

Progetti lavorativi? Riguardo questa questione, Tornese ha ammesso di voler lavorare ancora nel mondo della televisione. Non disdegna affatto i reality show.