Uomini e Donne, rivelazioni hot nel Trono Over: scoppia il caos in studio

Dopo le brevi vacanze natalizie, a tornare in onda è Uomini e Donne. Nella prima puntata del 2023, trasmessa ieri 9 gennaio, a spiazzare il pubblico sono state le rivelazioni hot di due protagonisti del Trono Over. Stando a quanto confessato in studio, una Dama e un Cavaliere sarebbero andati oltre il bacio.

IL CAOS IN STUDIO – Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, c’è stato un acceso confronto tra Alessandro (cavaliere a cui è interessata anche Gemma Galgani) e Paola, tra le Dame più corteggiate di questa edizione. A far scoppiare il caos è stato ciò che è avvenuto tra i due, ossia una notte di passione.

Il tutto ha avuto inizio dopo un aperitivo tra Gemma e Alessandro. Il Cavaliere, infatti, ha poi raggiunto Paola: “Con Paola è andata molto bene, è una donna in gamba, piena di iniziative e ci siamo divertiti. Siamo andati nello stesso albergo”. Davanti alle domande di Maria De Filippi, l’uomo ha ammesso che tra lui e la Dama c’è stato solo un bacio a stampo.

Davanti alle parole del Cavaliere, Paola ha abbandonato lo studio in lacrime. Dopo essere rientrata, la donna ha spiegato di esserci rimasta male nel vedere come Alessandro abbia dato poca importanza al loro bacio. Poco dopo è arrivata la spiazzante rivelazione della Dama: “Abbiamo fatto l’amore, è la cosa più bella del mondo, ma tu non lo vuoi dire perché volevi continuare a uscire con le altre!”.

All’accusa della donna, il protagonista del Trono Over ha spiegato di non aver detto nulla per volere della Dama. La donna, però, ha prontamente replicato: “Io stamattina l’ho gridato a mezzo mondo, l’ho detto anche alla redazione, loro sanno tutto. Tu invece l’altra sera mi hai detto che non dovevo dirlo perché volevi uscire con le altre donne. Siete tutti uguali”.

Stando alle recenti anticipazioni, nelle prossime puntate di Uomini e Donne tra i due protagonisti del Trono Over non mancheranno i litigi. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti e i prossimi appuntamenti del dating-show.