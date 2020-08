Uomini e Donne: Roberta di Padua aspetta un nuovo cavaliere

Roberta Di Padua aspetta solo ”lui”. Sembra proprio che la dama del trono over di Uomini e Donne stia aspettando un nuovo cavaliere tutto per lei che le faccia battere il cuore.

ROBERTA DI PADUA NELLA SCORSA EDIZIONE – La giovane donna, durante la scorsa edizione, non è stata molto fortunata. Più volte infatti ha dichiarato di non aver avuto importanti frequentazioni che le abbiano fatto battere il cuore.

E’ sempre stata sincera e quando qualcuno non l’ha colpita esteticamente e caratterialmente non ha lasciato che la corteggiasse. Lo ha subito mandato via senza prendere in giro nessuno. Insomma la nostra dama ha le idee ben chiare!

ROBERTA DI PADUA: ATTENDE UN NUOVO CAVALIERE? – La donna, che ha sempre postato post per far compagnia ai fan, anche durante la quarantena, ha pubblicato una nuova foto. In quest’ultima appare su una spiaggia con un costume blu elettrico.

Nella didascalia ha scritto: “Io sto ancora aspettando te”. Chi starà aspettando Roberta? Forse c’è qualcuno che scenderà per corteggiarla di cui lei già è a conoscenza? O è semplicemente un appello disperato poichè è alla ricerca del cavaliere perfetto che le colpirà il cuore? Staremo a vedere.