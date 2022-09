Uomini e Donne, Roberta di Padua: attaccata sui social dopo il confronto con Donadei

Dopo una delle ultime puntate di Uomini e Donne, Roberta di Padua si è trovata aspramente criticata dal pubblico da casa. La Dama è stata attaccata dopo il confronto in studio con Davide Donadei e Chiara Rabbi, ex coppia di UeD.

L’ATTACCO SUI SOCIAL – A distanza di poche settimane dall’annuncio della fine della sua relazione, Davide è stato avvistato in compagnia di Roberta. Stando ad alcune segnalazioni del web, i due sarebbero stati insieme anche dopo la cena. A chiarire ogni dubbio è stata proprio la di Padua, chiamata al centro dello studio insieme a Donadei e a Chiara.

Durante il confronto, sia la Dama che l’ex tronista hanno ammesso di essersi baciati. La donna, però, voluto specificare che non starebbe mai insieme a Davide per via della differenza d’età.

Durante il suo intervento, Roberta è stata aspramente criticata non solo dalla Rabbi, ma anche dai due opinionisti. A commentare negativamente il suo comportamento non sono stati solo Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma anche i fan di Uomini e Donne.

Sui social il pubblico da casa si è scagliato duramente contro la Dama del Trono Over. C’è stato chi, infatti, ha così commentato: “Roberta saresti più onesta e coerente a iscriverti ad un sito per incontri”. Nonostante quanto accaduto in studio, la di Padua ha deciso di tornare nel programma per cercare l’amore.